Конфуз на Каннах: президент жюри случайно раскрыл имя победителя

В этом году на церемонии награждения Каннского международного фестиваля царил настоящий хаос. Все пошло не по плану с самого начала, когда президент жюри Спайк Ли случайно объявил победителя еще в начале вечера, сообщает Hollywood Reporter.

Золотая пальмовая ветвь досталась ужасающей драме «Титан» режиссера Джулии Дюкурнау. Но ошибка Ли не затмила тот факт, что награду всего лишь второй раз присудили женщине. Первой премию выиграла Джейн Кэмпион за фильм «Пианино» в 1993 году.

Поскольку по его вине весь вечер приобрел комический оттенок президент жюри решил извиниться во время вручения престижной кинопремии.

«За 63 года жизни я узнал, что у людей есть второй шанс, это мой второй шанс. Прошу прощения за ошибку. Я понимаю, что это вызвало много беспокойства за вечер, но это было сделано не специально», – заявил Спайк Ли.

Источник фото: KinoCheck International

«Титан» рассказывает о молодой девушке, ставшей серийной убийцей. По мере развития сюжета героиня решает сменить пол и вживить себе в голову куски металла, давшего название фильму. Французский боди-хоррор содержит множество шокирующих сцен, из-за которых десятки зрителей на показе в Каннах почувствовали себя плохо.

Источник фото: Legion-Media