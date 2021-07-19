Количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 190 млн

Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID в мире 19 июля превысило 190,4 млн. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии число погибших из-за заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 4 млн 089 тыс. 030 человек.

В число государств с более чем 15 млн случаев заболевания коронавирусом входят США, Индия и Бразилия. Так, в США было зафиксировано 34 млн 079 тыс. 960 заболевших коронавирусом, а число умерших возросло до 609 тыс. 019.

Второе место по количеству заболевших занимает Индия, где число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 31 млн 144 тыс. 229, а общее число умерших от последствий инфекции составило 414 тыс. 108.

На третьем месте находится Бразилия, где с начала пандемии было зафиксировано 19 млн 376 тыс. 574 заболевших, из которых умерли 542 тыс. 214 человек.

По данным портала Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн человек в мире составил на утро 19 июля 526,7. В США на 1 млн жителей умерли 1 876 человек, в Индии — 297, а в Бразилии — 2 532.