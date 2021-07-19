Китайский марсоход отыскал свой парашют

Первый китайский марсоход «Чжужун» отыскал и сфотографировал на Марсе сброшенные во время высадки на планету парашют и заднюю крышку десантной системы. Ровер проработал на планете 63 сола и проехал по поверхности Марса 509 метров, сообщается на сайте Space.com.

«Чжужун» высадился в равнине Утопия на Марсе в мае 2021 года. Ровер был создан с использованием технологий, опробованных при создании китайских луноходов, и оснащен камерами, георадаром, спектрометром, магнитометром и метеостанцией. Аппарат занимается исследованиями климата, структуры и состава поверхностного слоя планеты в окрестностях места высадки.

Карта местоположения ровера (показан одной стрелкой слева) относительно посадочной платформы (показана двумя стрелками).

На сегодняшний день «Чжужун» проработал на планете 63 из 90 расчетных марсианских суток (солов) и проехал по поверхности Марса 509 метров. Ровер уже прислал на Землю большой объем снимков, а также видео и звуки. 12 июля 2021 года марсоход, находясь в 350 метрах от места высадки, оказался в 30 метрах от парашюта и задней защитной крышки десантной системы, которые использовались при высадке посадочной платформы с ровером на Марс и были сброшены. Ровер получил несколько снимков парашюта и крышки. Интересно, что аналогичные кадры делал в 2004 году марсоход NASA «Оппортьюнити».

CNSA / PEC CNSA / PEC

Пока неизвестно, будет ли в дальнейшем продлена работа ровера. Тем не менее, ученые отмечают, что район работ интересен с геологической точки зрения, в частности, здесь есть возвышенности, которые могут быть связаны с вулканическими куполами, тектонической активностью или ударными кратерами.