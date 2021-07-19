Как избавиться от гипергидроза

Потоотделение — физиологический процесс, который помогает поддерживать терморегуляцию в организме. Мы потеем, когда нам жарко, когда находимся в стрессовой ситуации. Но иногда уровень потоотделения существенно превышает физиологические нормы. Чрезмерная потливость стоп, ладоней и подмышек может приводить к физическому и психологическому дискомфорту. Но к счастью, от проблемы очень легко избавиться с помощью ботулинотерапии. Цена лечения гипергидроза ботоксом вполне приемлема и в полной мере оправдана эффективностью процедуры.

Причин у гипергидроза очень много. Это могут быть гормональные нарушения, стресс, лишний вес, несбалансированное питание, индивидуальные особенности человека. Часто проблема носит мультифакториальный характер, а причину установить не удается. Тогда можно обратиться за помощью к косметологу и пройти лечение гипергидроза.

Лечение чрезмерной потливости проводится с помощью инъекций Ботокса и Диспорта. Эти препараты блокируют нервные рецепторы, которые не могут передавать сигналы в головной мозг, а значит потливость обработанной зоны значительно снижается. Это очень простая и высоко эффективная процедура, которая имеет пролонгированное действие. Подходит лечение гипергидроза для мужчин и женщин. Со временем действие препарата ослабевает, а значит потовые железы возвращаются к привычной интенсивности работы.

Процедура лечения гипергидроза проходит быстро, в среднем достаточно часа, чтобы решить проблему. У каждого человека действие ботулотоксина А ослабевает в своем темпе, но в среднем стойкий эффект сохраняется около 4 месяцев, значит достаточно всего трех процедур в год, чтобы чувствовать себя уверенно.

Благодаря применению ботулотоксина значительно снижается потливость, а значит и связанный с ней неприятный запах, нормализуется работа потовых желез, пропадает раздражение на коже. Можно смело носить любую одежду и не бояться темных мокрых пятен на ней. Обувь также прослужит намного дольше и не будет пахнуть, если ноги перестанут излишне потеть.

Во время процедуры используются очень тонкие иглы, чтобы минимизировать дискомфорт. Кожа обрабатывается антисептиками, а также йодом и крахмалом, чтобы определить проблемные участки — они окрасятся в темный цвет, именно в эти зоны и будет вводиться препарат. Процедура не предполагает восстановления и сложных правил ухода за местом обработки, косметолог обязательно даст все рекомендации.