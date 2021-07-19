Изнасилованную Табаковым Проклову тоже обвинили в домогательствах

Российскую актрису Елену Проклову обвинили в домогательствах.

Артистка, ранее сама заявившая о харассменте со стороны известного актера, якобы приставала к 33-летнему коллеге на съемках сериала «Призраки Замоскворечья». Кирилл Широков рассказал, что она сразу обратила на него внимание, а в один день пришла к нему в гримерку, закрыла дверь и попросила помочь ей переодеться. Позднее оказалось, что на ней не было бюстгальтера.

«Она берет мои руки и пытается на свою грудь положить. Она тянет руки ниже со словами: «Ну что ты, малыш, ты же все понимаешь!» Не мог все это терпеть, у меня шок. Я вышел и она мне в спину кричит: «Так и останешься никем!»» — вспомнил Широков. По его словам, после того инцидента Проклова перестала оказывать ему знаки внимания, однако начала активно общаться с другими коллегами.

Сама актриса опровергла все обвинения, добавив, что не помнит Широкова. Отмечается, что они вместе работали лишь над одним эпизодом, а у актера не было отдельной собственной гримерки, которую он упоминает в рассказе.

Ранее Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале