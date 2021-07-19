Из Кремля неделю возят гроб с мощами (фото)

Вчера не в первый раз за последнюю неделю жители домов, близких к Боровицким воротам Кремля, прозванных «эвакуационными», наблюдали странную картину: вывоз ящика с крышкой красного дерева, украшенной ажурным литьем из бронзы, а по бокам четыре ручки, покрытые фритованной гразурью.

Ящик покоился на платформе, которую медленно вез военный тягач, за ним шли траурным гусиным шагом работники Администрации президента, на всех мрачные лица и шляпы чёрной расцветки. Музыки нет, но картина пугает.

Выехав из Кремля наружу, тягач всегда дает газу и вливается в поток машин, стоящих в пробке на Каменный мост. При этом гробоподобный ящик накрывают белым пододеяльником, а группа провожающих почти бегом возвращается в Кремль.

Через день-два все повторяется.

Жители домов теряются в догадках. Потеряться им помогают специальные инструкторы, которые обходят квартиры и ведут беседы, о содержании которых тоже остаётся догадываться, но одно ясно: это не Путин. Потому что если Путин, то почему репетиция постоянно повторяется, как в день сурка?

Подозрение на то, что дуба, кроме Путина, врезало всё его ближайшее окружение, тоже не проходит, поскольку число участников процессии не убывает.

Впрочем, некоторые полагают, что это не репетиция, а тренировка. Мол, сам Путин настоял. Причём самые смелые добавляют, что тренируются не хоронить, а незаметно вывезти и спрятать на случай заварушки. Одна женщина прямо заявила, что «он там в женском платье, как Керенский». Своими глазами видела кусок подола, вылезший наружу, с красной оборкой. С ней даже муж не согласился: «Зачем тогда вообще крышка?» – и махнул рукой: дескать, глупая баба.

Именно от гипотезы, что несут гроб, отговаривают сплетников инструкторы из органов. Сами инструкторы отмечают, что нет никаких аргументов считать, что в таре лежит покойник. Возможно, транспортируют ценности Ружейной палаты – на выставку там или песком почистить.

«А почему тогда у провожающих скорбь на лицах? У нас с балконов отличный обзор. Да и нет ничего в Ружейной‑то палате, вместо золота давно пластмасса».

Инсайдеры из РПЦ передают, что по кельям после отбоя ходят нездоровые слухи. Будто из-под алтарей кремлёвских храмов выдворяют труппы православных святых. Накопилось их там за пять последних столетий много, поэтому операция продлится до осени.

Русская редакция ВВС обратилась в патриархию за разъяснением и пока ждёт ответа. Тем временем таинственные похороны в Кремле продолжаются.