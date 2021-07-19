«Голливудского потрошителя» приговорили к смертной казни

Серийный маньяк Майкл Гарджуло, известный как «голливудский потрошитель», приговорен к смертной казни за убийство двух женщин и покушение на жизнь еще одной девушки. Об этом сообщает The Guardian.

В 2001 году жертвой «потрошителя» стала Эшли Эллерин — 22-летняя возлюбленная американского актера Эштона Катчера. Гарджуло убил ее за несколько часов до свидания пары. В тот день Катчер приехал к дому девушки, чтобы с ней увидеться, но дверь ему не открыли, на звонки Эллерин также не отвечала. Утром ее тело обнаружила соседка — на трупе было 47 ножевых ранений.

Работая охранником, ремонтником кондиционеров, а также актером, 45-летний Гарджуло совершал нападения на протяжении 15 лет. При этом известно, что «голливудский потрошитель» жил по соседству с девушкой Катчера. После трагедии артист активно сотрудничал со следствием, давал показания и всячески помогал расследованию, чтобы найти виновного в гибели возлюбленной.

Через несколько лет Гарджуло убил еще одну молодую девушку, а в 2008 году едва не расправился с третьей жертвой, которой удалось выжить и навести полицию на след. Мужчину признали виновным в августе 2019 года, однако пандемия коронавируса задержала судебное разбирательство. Наказание в виде смертной казни мужчине вынес судья Верховного суда Лос-Анджелеса. В данный момент «голливудский потрошитель» также ожидает суда за другое убийство — Триши Пакаччо, которое он совершил в штате Иллинойс еще в 1993 году.