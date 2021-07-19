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Французский боди-хоррор «Титан» получил главный приз Каннского фестиваля

Гран-при жюри досталось двум фильмам — «Герою» иранского режиссёра Асгара Фархади и «Купе номер шесть» финского постановщика Юхо Куосманена.

17 июля подвели итоги очередного Каннского фестиваля. Жюри возглавлял режиссёр Спайк Ли, снявший «Чёрного клановца» и «Делай как надо». О самых ожидаемых премьерах фестиваля мы выпускали отдельный материал.

«Золотой пальмовой ветвью» наградили французский фильм «Титан» Жюлии Дюкорно, режиссёра триллера «Сырое». Это боди-хоррор о серийной убийце, которая занимается сексом с автомобилями и беременеет от них. Дата выхода «Титана» в российских кинотеатрах пока неизвестна.

Гран-при достался иранской драме «Герой» Асгара Фархади и финскому «Купе номер шесть», снятом полностью на русском языке при поддержке студии СТВ. Приз жюри, третья по значимости награда, отошёл двум фильмам — израильскому «Колену Ахеда» Надава Лапида и «Памяти» тайского режиссёра Апичатпонга Верасетакуна.

Список основных призёров фестиваля:

  • «Золотая пальмовая ветвь» — «Титан» Жюлии Дюкорно
  • Гран-при — «Герой» Асгара Фархади и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена
  • Приз жюри — «Колено Ахеда» Надава Лапида и «Память» Апичатпонга Верасетакуна
  • Лучший режиссёр — Леос Каракс, «Аннетт»
  • Лучший сценарий — «Сядь за руль моей машины», Рюскэ Хамагути и Оэ Такамаса
  • Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс, «Нитрам»
  • Лучшая женская роль — Ренате Реинсве, «Худший человек в мире»
19 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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