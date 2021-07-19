Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти и продлить сделку до конца 2022 года Эштон Катчер отказался от полета в космос и объяснил почему » Французский боди-хоррор «Титан» получил главный приз Каннского фестиваля Гран-при жюри досталось двум фильмам — «Герою» иранского режиссёра Асгара Фархади и «Купе номер шесть» финского постановщика Юхо Куосманена. 17 июля подвели итоги очередного Каннского фестиваля. Жюри возглавлял режиссёр Спайк Ли, снявший «Чёрного клановца» и «Делай как надо». О самых ожидаемых премьерах фестиваля мы выпускали отдельный материал. «Золотой пальмовой ветвью» наградили французский фильм «Титан» Жюлии Дюкорно, режиссёра триллера «Сырое». Это боди-хоррор о серийной убийце, которая занимается сексом с автомобилями и беременеет от них. Дата выхода «Титана» в российских кинотеатрах пока неизвестна. Гран-при достался иранской драме «Герой» Асгара Фархади и финскому «Купе номер шесть», снятом полностью на русском языке при поддержке студии СТВ. Приз жюри, третья по значимости награда, отошёл двум фильмам — израильскому «Колену Ахеда» Надава Лапида и «Памяти» тайского режиссёра Апичатпонга Верасетакуна. Список основных призёров фестиваля: «Золотая пальмовая ветвь» — «Титан» Жюлии Дюкорно

Гран-при — «Герой» Асгара Фархади и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена

Приз жюри — «Колено Ахеда» Надава Лапида и «Память» Апичатпонга Верасетакуна

Лучший режиссёр — Леос Каракс, «Аннетт»

Лучший сценарий — «Сядь за руль моей машины», Рюскэ Хамагути и Оэ Такамаса

Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс, «Нитрам»

Лучшая женская роль — Ренате Реинсве, «Худший человек в мире»