Фигура Риты Оры на фото в бикини поразила поклонников

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась фото в полуобнаженном виде и взволновала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость поделилась кадрами, сделанными во время съемки ее музыкального клипа на песню You For Me. Так, на первом фото она позирует с распущенными волосами в бежевом комплекте бикини. Ее образ дополнили серьги и браслеты. На другом кадре Ора запечатлена в красном купальнике, лежа на белой платформе над бассейном.

Поклонники оценили стройную фигуру певицы в комментариях. «Вот это пресс», «Тело!», «Это очень красиво! Выглядишь стройно в этом бикини», «Сногсшибательная леди», «Это очень горячо», «Ты нереальная», — восхищались они.