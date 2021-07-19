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Фигура Риты Оры на фото в бикини поразила поклонников

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора снялась в бикини и порадовала фанатов

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась фото в полуобнаженном виде и взволновала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость поделилась кадрами, сделанными во время съемки ее музыкального клипа на песню You For Me. Так, на первом фото она позирует с распущенными волосами в бежевом комплекте бикини. Ее образ дополнили серьги и браслеты. На другом кадре Ора запечатлена в красном купальнике, лежа на белой платформе над бассейном.

Поклонники оценили стройную фигуру певицы в комментариях. «Вот это пресс», «Тело!», «Это очень красиво! Выглядишь стройно в этом бикини», «Сногсшибательная леди», «Это очень горячо», «Ты нереальная», — восхищались они.

19 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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