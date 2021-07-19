Феноменально похудевшая Адель удивила публику

После развода с мужем певица крепко взялась за себя.

Расставшаяся с мужем певица Адель произвела фурор стройным телом. О том, что вокалистка вновь свободна, аудитория узнала в марте. Для Адель развод стал большим шоком: на время певица впала в депрессию и наотрез отказывалась общаться с аудиторией.

На днях звезда впервые за долгое время вышла в свет. Певицу подловили на баскетбольном матче в компании рэпера Скепта. На площадке вокалистка появилась в цветастом плаще и босоножках на тонком ремешке. От прежних щечек не осталось и следа: лицо Адель было вытянутым, а фигура — обворожительно стройной.

В Сети Адель расхвалили как могли.

«Бывший кусает локти», «Красавица же. Просто фантастическая красавица», «Адель — просто бомба», «Я не верю, что это она», «Что она с собой сделала? Кто знает секрет ее похудения?» — писали поклонники.

Источник фото: Legion-media