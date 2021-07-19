Дрю Бэрримор затеяла публичный флирт с ДиКаприо

Оскароносный актер Леонардо ДиКаприо не первый год использует соцсети, чтобы освещать важные политические и общественные темы.

На днях Леонардо в очередной раз затронул вопрос глобального потепления, поделившись данными ООН об изменении климата.

Среди многочисленных комментаторов выделилась актриса Дрю Бэрримор, которая не только поблагодарила коллегу за неравнодушие, но и позволила себе легкий флирт.

«Спасибо, что ты всегда был пионером в спасении нашей Земли, – написала Дрю, но не остановилась на этом, а продолжила в следующем комментарии: – Только ты должен быть горячим, а не наша планета».

Игривые сообщения актрисы тут же привлекли массу внимания. Подписчики ДиКаприо разделились на два лагеря. Одни посчитали поведение Бэрримор неуместным при обсуждении серьезных проблем, другие же поддержали ее.

«Он встречался только с моделями половину своей жизни, но уверен, Леонардо должен сделать исключение в этот раз», – отметил один из фолловеров.

Обе знаменитости известны своими многочисленными бурными романами. Но если ни одна из красоток-моделей так и не отправилась с ДиКаприо под венец, то Бэрримор трижды побывала замужем.