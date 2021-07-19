CCCР-2: Роскомнадзор заблокировали сайт «Чешского радио» из-за статьи 2001-го года про самосожжение студента Яна Палаха в 1969 году

Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы «Чешского радио» из-за статьи о чешском студенте Яне Палахе, который в 1969 году совершил самосожжение, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.

Адрес страницы со статьей про Палаха внесен в реестр сайтов с запрещенной информацией, который ведет Роскомнадзор. Как отмечает «Новая газета», блокировка распространяется на весь сайт русской службы «Чешского радио».

Роскомнадзор заблокировал сайт издания на основании решения Роспотребнадзора от 17 мая. Роспотребнадзор принимает решения о блокировке сайтов со способами или призывами к совершению самоубийства.

Статья про Палаха была опубликована на сайте русской службы «Чешского радио» в 2001 году. В ней идет речь о личности Палаха, мотивах его самоубийства и еще одной такой же акции протеста.