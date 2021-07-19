Бреславские хасиды прилетят в Умань на месяц раньше?

Как стало известно, группа бреславских хасидов уже готовится отправить студентов ешив в Умань (Украина), до наступления праздника Рош ха-Шана.

Сообщая об этом, новостной вэб-сайт Кикар Ха-Шаббат уточняет, что план направлен на то, чтобы избежать возможности не попасть к гробнице рабби Нахмана из-за закрытия границы и аэропорта, что называется, как это было в прошлом году.

По словам корреспондента, студенты вылетят в Умань в начале нового семестра, который начинается с началом еврейского месяца Элуль – т.е. за месяц до праздников. Это гарантирует, что они смогут беспрепятственно провести молебны у могилы раввина Нахмана.

Согласно тому же плану, если не произойдет изменений «в последнюю минуту», несколько бресловских ешив планируют отправить несколько сотен учащихся провести начало семестра в различных закрытых кампусах вокруг Умани, хотя часть студентов останется в городе Бердичев (Украина).

Вообще, многие бреславские хасиды планируют вылететь в Умань пораньше, поскольку в прошлом году большинство из них были вынуждены остаться в Израиле.

Как ранее сообщал 7 канал, министр по делам религий Матан Кахане («Ямина») в ближайшие дни обратится к главным раввинам и проконсультируется с ними по поводу того, как быть с массовым паломничеством в Умань на Рош ха-Шана?