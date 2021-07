Ученые определили, кто первым начал выращивать коноплю Еврейские коммандос Черчилля – реальные прототипы героев фильма «Бесславные ублюдки» » «Боты Нью-Йорка»: искусственный интеллект генерирует случайных персонажей и их рассказы В интернете появился проект-пародия на Humans of New York, который был посвящен жителям города и их жизни. Вместо реальных историй людей был создан алгоритм, который сочиняет связные истории и генерирует персонажей. Об этом известно из Facebook. Разработчики утверждают, что все лица и истории были сгенерированы искусственным интеллектом.

Для генерирования историй бот использует нейросеть GPT-2, которая умеет создавать связный текст. Алгоритм использовал мотивационные цитатами нью-йоркцев из проекта Humans of New York, в результате получились забавные рассказы о наркотиках, нападении тираннозавров и последствия питья просроченного молока. “Мой отец так боялся отходов, что пил просроченное несколько недель назад молоко. Он медленно глотал и давал ему стекать две-три минуты. Потом он вычерпывал остатки кулаком. После нескольких месяцев он выливал целую канистру в мусорку. Однажды он сдался и попал в больницу. Когда мы наконец добрались до госпиталя, доктор …”Не беспокойтесь. Я поищу в интернете”. И он поискал. Он посмотрел все видео, которые смог найти. Потом он поставил моему отцу диагноз “непереносимость”. Мой отец был “не переносим”. После этого он больше никогда не прикасался к молоку”.