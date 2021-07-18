 

 
«  
  »

Ученые рассказали о легких способах повысить уровень тестостерона

© СС0 Public Domain

После 40 лет уровень тестостерона у мужчин ежегодно снижается примерно на 1%. Однако можно замедлить этот процесс и даже увеличить уровень полового гормона, сообщает Times of India со ссылкой на медиков.

К эффективным способам относятся физическая нагрузка и спорт, снижение уровня стресса и правильное питание — баланс белков, жиров и углеводов. Также важно увеличение потребления витамина D, качественный сон и регулярный секс.

По словам специалистов, недостаток тестостерона увеличивает вероятность остеопороза, бессонницы, стресса и сексуальной дисфункции, а также негативно сказывается на физическом и психическом здоровье мужчин.

18 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  