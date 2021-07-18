Ученые рассказали о легких способах повысить уровень тестостерона

После 40 лет уровень тестостерона у мужчин ежегодно снижается примерно на 1%. Однако можно замедлить этот процесс и даже увеличить уровень полового гормона, сообщает Times of India со ссылкой на медиков.

К эффективным способам относятся физическая нагрузка и спорт, снижение уровня стресса и правильное питание — баланс белков, жиров и углеводов. Также важно увеличение потребления витамина D, качественный сон и регулярный секс.

По словам специалистов, недостаток тестостерона увеличивает вероятность остеопороза, бессонницы, стресса и сексуальной дисфункции, а также негативно сказывается на физическом и психическом здоровье мужчин.