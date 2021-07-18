Подростки-цыгане привели в порядок еврейское кладбище в словацком местечке

Одно из найденных надгробий

Деревня Винодол в 80 километрах от Братиславы упоминается еще в летописях XII века. Судьба ее типична для Центральной Европы. Местечко побывало под венгерскими магнатами, которых сменили турки, затем Габсбурги, в межвоенный период Винодол стал частью Чехословакии, в 1938-м был передан Венгрии, после войны вошел в состав ЧССР, и в 1992-м оказался в независимой Словакии.

До середины прошлого века на фоне словаков венгры составляли главное национальное меньшинство Винодола (до трети населения), обитали здесь и несколько еврейских и немецких семей. Сейчас в селе из 2000 жителей всего 80 венгров, 400 рома (цыган), и ни одного еврея.

В 1944-м, после оккупации Венгрии нацистами, местные евреи были депортированы в лагеря смерти, преимущественно, в Дахау. Стоит ли говорить, что еврейское кладбище местечка еще недавно было даже трудно найти, так оно заросло кустами и бурьяном.

О нем бы и вовсе забыли, если бы не 73-летний член городского совета Владимир Спаник, который решил привести в порядок еврейский некрополь. По сообщению агентства Reuters, энтузиасту помогают подростки-цыгане, и то, что их предки, как и евреи, стали мишенью нацистов в годы войны, придает проекту дополнительный смысл. Ребята уже покосили траву, обнаружив и очистив десятки надгробий.

В центре Винодола

15-летний Франко Лакатош говорит, что дома и в школе одобряют его работу на кладбище. «Я нашел тридцать два надгробия», — гордится мальчик.

Центральная ассоциация еврейских общин Словакии очень впечатлена инициативой жителей Винодола. В стране насчитывается 700-750 еврейских кладбищ, но у крошечной (3000 человек) общины нет возможности привести их в порядок.

В годы войны Словакия была верной союзницей нацистской Германии и одной из первых депортировала своих еврейских сограждан. По разным оценкам, жертвами Холокоста стали от семидесяти до ста тысяч словацких евреев, более 75% общины.

В 1990-е в Словакии возвели несколько мемориалов жертвам Катастрофы, открыли Музей еврейской культуры и приняли закон о реституции еврейской собственности. Между тем уход за еврейскими кладбищами требует отдельных ресурсов и соответствующего подхода местных властей. Так что, можно сказать, еврейскому некрополю Винодола повезло — здесь нашелся и человек, обративший внимание на проблему, и добровольные помощники, не жалеющие времени сил на восстановление исторической памяти. Видимо, недаром, в 2017 году крошечный городок занял второе место среди лучших муниципалитетов Словакии.

Константин Мельман