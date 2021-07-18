На раскопках возле Кирьят-Гата найдены черепки с именем библейского судьи Израиля



Израильские археологи сделали редчайшую находку в ходе раскопок на городище эпохи раннего железа Хирбат аль-Раи в районе Шфелы (возле Кирьят-Гата).

Они нашли обломок небольшого керамического сосуда с одним из имен библейского судьи Гедеона. Пять букв палеоеврейского письма, написанных чернилами на сосуде, легко прочитываются как «Йерубаал». Драгоценный черепок находился в вырытой в земле и выложенной камнями яме-схроне.

В Книге Судей сказано, что это было одно из имен судьи Гедеона. «И рано поднялся Йерубаал, он же Гидеон, и весь народ, что при нем, и станом расположились они при источнике Харод», — сказано о сражении израильтян с мадианитянами в Изреэльской долине под предводительством Гедеона. Гедеон сформировал отряд из 300 воинов и атаковал мадианитян возле источника Харод, что под горой Гильбоа. Некоторые современные ученые считают, что это были два разных персонажа, объединенных авторами Книги судей в один.

Археологи датируют обломки сосуда 11 веком до н.э., то есть эпохой судей. Надпись расшифровал эксперт по эпиграфике той эпохи Кристофер Ролстон из университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

Знаменитый археолог профессор Йосеф Гарфинкель и его коллега Саар Ганор из Еврейского университета, которые ведут раскопки на Хирбет аль-Раи вместе с австралийскими археологами, подчеркивают, что нет никаких доказательств того, что речь идет именно о Йерубаале-Гедеоне.

Библейский судья действовал на севере Израиля в Изреэльской долине, а черепок с именем найден в районе Шфелы.



Эмиль Альджам

Однако нельзя полностью исключить, что сосуд, вмещающий литр жидкости — масла, благовония или какого-то лекарственного зелья — мог принадлежать судье Израиля. «В любом случае имя Йерубаал (что значит «соперник языческого божества Баала» — ред.) было весьма распространено в эпоху судьи Гедеона», — говорят археологи.



яма, в которой нашли обломки сосуда