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На Каннском кинофестивале выбрали лучшую актрису и лучшего актера

Фото: Eric Gaillard / Reuters
Лучшая актриса на Каннском кинофестивале — Ренате Рейнсве, лучший актер — Калеб Джонс

Норвежская киноактриса Ренате Рейнсве удостоена приза за лучшую женскую роль на 74-м Каннском кинофестивале. Об этом в субботу, 17 июля, объявило международное жюри конкурса, передает корреспондент Lenta.ru.

Рейнсве получила награду за роль в картине «Худший человек на свете» о 30-летней женщине в кризисный период ее жизни.

Лучшим актером признан Калеб Лэндри Джонс. Он получил премию за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам» (Австралия).

18 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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