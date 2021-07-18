Министры ОПЕК+ договорились возобновить переговоры по добыче нефти

Министерская конференция стран ОПЕК+, отмененная еще в начале июля, состоится в воскресенье, 18 июля в 13:00 по московскому времени, следует из сообщения ОПЕК.

Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Таким образом, секретариат ОПЕК подтвердил информацию источников ТАСС, что договоренности внутри альянса позволяют провести встречу 18 числа. По их данным, основные вопросы между союзниками улажены.

По словам источников ТАСС, улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Они также говорят, что повестка ближайшей встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

Суть спора

В начале июля министры ОПЕК+ не могли договориться по этим двум вопросам в течение пяти дней. ОАЭ не устраивало, что соглашение о сокращении добычи нефти предлагается продлить после апреля 2022 года, когда оно истекает, на тех же условиях, на которых оно работает сейчас. В Минэнерго Эмиратов считали, что базовая отсечка, от которой считаются квоты по добыче, для них не актуальна, и не учитывает реальные добычные мощности. Саудовская Аравия отвергала возможность править этот параметр в индивидуальном порядке.

Из-за разногласий по базовым уровням отсечки министры не смогли согласовать и более насущный вопрос — уровни добычи нефти с августа до конца этого года. Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается. Но из-за разногласий по первому вопросу голосование по смягчению квот оказалось невозможным.