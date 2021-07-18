Ксения Мишина и Александр Эллерт больше не пара

32-летняя Мишина сообщила, что разорвала отношения с победителем реалити Холостячка, 34-летним сценаристом студии Квартал 95 Александром Эллертом. На странице в Instagram актриса опубликовала пост, в котором попросила уважать ее решение.

«Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на нее бы сняли драму. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.Это конец. У меня есть большая просьба ко всем моим подписчикам и всем вообще: прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной», — написала звезда.