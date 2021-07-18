Каннский кинофестиваль-2021 — список победителей

Один из крупнейших международных киносмотров – Каннский кинофестиваль, на который в этом году были возложены большие надежды, завершился триумфально! За два с лишним года, пока кинофестиваль не проходил из-за пандемии, интерес к нему лишь усилился. Это отразилось на насыщенной и достаточно . Поэтому начиная с 7 июля и до вчерашнего вечера внимание всего мира было приковано к ярким выходам кинозвезд на красной дорожке, обзорам киноновинок и сенсационным подробностям киносмотра, сообщает segodnya.ua.

Сразу отметим, что в этом году на Каннском кинофестивале не было одного очевидного лидера, которому все предсказывали победу. Наоборот, было немало достойных кинолент, каждая из которых получила много положительных отзывов. В то же время выбор жюри кинофестиваля многих удивил.

Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2021

Золотая пальмовая ветвь — «Титан», Джулия Дюкорно (Франция)

Гран-при — «Купе номер шесть» Юхо Куосманена (Финляндия) и «Герой» Асгара Фархади (Иран)

Приз жюри — «Колено Ахед», Надав Лапид (Израиль), «Память», Апичатпонг Вирасетакул (Таиланд)

Лучший режиссер — Леоса Каракса за фильм «Аннетт» с Марион Котияр в главной роли (Франция)

Лучший сценарий — «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути (Япония)

Лучшая женская роль — Рената Рейнсве, «Худший человек на свете» (Норвегия)

Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс, «Нитрам» Джастина Курзеля (США)

Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм — «Tian Xia Wu Ya», режиссер Tang Yi

Специальный приз жюри премии «Золотой глаз» за лучшее документальное кино Каннского кинофестиваля— «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы (Украина)

Секция Особый взгляд

Гран-при — «Разжимая кулаки», Кира Коваленко (Россия)

Приз жюри — «Большая свобода», Себастьян Майзе (Австрия)

Специальное упоминание жюри — «Ночь огня», Татьяна Уэсо (Мексика)

Приз за актерский ансамбль — «Добрая мать», Афсия Эрзи (Франция)

Приз за смелость — La Civil, Теодора Ана Михай (Румыния, Бельгия)

Приз за оригинальность — «Ягненок», Вальдемар Йоханссон (Исландия)

Ранее почетную «Золотую пальмовую ветвь» получила американская актриса Джоди Фостер, сыгравшая в культовом фильме «Молчание ягнят».

Напомним, что в состав жюри в этом году вошли: американский режиссер и обладатель «Оскара» Спайк Ли; режиссер Мати Диоп, который получил Гран-при фестиваля в 2019 году за фильм «Атлантика», Джессика Хауснер, чей фильм «Малыш Джо» тоже был в программе, актриса Мелани Лоран, которая снималась в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Вместе с ними оценивали картины режиссер Клебер Мендонса Фильо, актер Тахар Рахим, актриса Мэгги Джилленхол и актер Сон Канг Хо.