Фильм Вонга Карвая «Чунгкингский экспресс» покажут в украинских кинотеатрах в июле

Компания «Артхаус Трафик» продолжает выпуск мировой киноклассики на экраны украинских кинотеатров. 29 июля стартуют показы отреставрированной версии киношедевра «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая.

«Чунгкингский экспресс» — криминальная романтическая комедия, эталон стиля Вонга Карвая, режиссера киношедевров «Любовное настроение» и «2046». Об этом сообщает пресс-служба фильма «Артхаус Трафик».

Сюжет фильма

Две параллельные истории разворачиваются вокруг забегаловки в торговом квартале Гонконга. Герой первой новеллы, полисмен, страдающий от разрыва с любимой, внезапно влюбляется в таинственную блондинку с темным прошлым. Герой второй новеллы – тоже полисмен – также недавно пережил развод, а сейчас подозревает, что кто-то наведывается в его квартиру, когда его нет дома.

Что еще известно о ленте «Чунгкингский экспресс»?

Премьера картины состоялась в 1994 году на Международном кинофестивале в Локарно, где она была номинирована на главный приз – «Золотого леопарда». Специально для продвижения ленты в США Квентин Тарантино в 1995 основал дистрибьюторскую компанию. На предстоящих кинотеатральных показах будет демонстрироваться новейшая 4К-реставрация, созданная под личным контролем Вонга Карвая.

Картина входит во многие престижные рейтинги, в том числе «100 лучших фильмов» по версии журнала Time и «1000 фильмов, которые надо посмотреть, прежде чем умереть» по версии The Guardian. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% (93% – среди зрителей).