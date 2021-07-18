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Дипмиссия США в Вене оказалась жертвой таинственных атак «направленной энергии»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак

С начала срока президента США Джо Байдена более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак «направленной энергии» — так называемого «гаванского синдрома». Об этом пишет The New Yorker.

Отмечается, что для дипмиссии США столица Австрии стала новым очагом распространения загадочного недомогания под названием «гаванский синдром» — последствия таинственных атак, от которых впервые пострадали американские дипломаты на Кубе.

Издание сообщает, что в настоящее время госдепартамент США проводит расследование возможных причин недомоганий среди своих сотрудников в Вене.

Ранее в апреле сообщалось о том, что США изучают не две, а большее число вероятных атак с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Так, в 2020 году их жертвами оказались правительственные сотрудники в Майами. Там сразу несколько человек сообщили о симптомах вроде внезапной тошноты и головокружений, похожих на так называемый «гаванский синдром».

18 июля, 2021 | Category: США
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