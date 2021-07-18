«Черная вдова» снова бьет рекорды

Новому марвеловскому блокбастеру удалось установить еще один рекорд.

На этот раз экшен со Скарлетт Йоханссон стал проектом, наиболее быстро за все время пандемии преодолевшим отметку в 100 миллионов кассовых сборов в домашнем прокате. Чтобы перешагнуть этот рубеж, картине понадобилось меньше недели, а именно шесть дней.

Для сравнения «Форсажу 9» понадобилось восемь дней, чтобы достичь стомиллионную черту, а «Тихому месту 2» — аж пятнадцать.

Напомним, ранее «Чёрная вдова» продемонстрировала лучший старт в американском прокате времен пандемии, собрав в премьерный уикенд 80 миллионов долларов. И это притом, что фильм вышел одновременно и в кинотеатрах, и на стриминге Disney+.