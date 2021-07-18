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«Черная вдова» снова бьет рекорды

"Черная вдова" снова бьет рекорды

Новому марвеловскому блокбастеру удалось установить еще один рекорд.

На этот раз экшен со Скарлетт Йоханссон стал проектом, наиболее быстро за все время пандемии преодолевшим отметку в 100 миллионов кассовых сборов в домашнем прокате. Чтобы перешагнуть этот рубеж, картине понадобилось меньше недели, а именно шесть дней.

Для сравнения «Форсажу 9» понадобилось восемь дней, чтобы достичь стомиллионную черту, а «Тихому месту 2» — аж пятнадцать.

Напомним, ранее «Чёрная вдова» продемонстрировала лучший старт в американском прокате времен пандемии, собрав в премьерный уикенд 80 миллионов долларов. И это притом, что фильм вышел одновременно и в кинотеатрах, и на стриминге Disney+.

18 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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