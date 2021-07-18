Бритни Спирс отказалась выступать под контролем отца

Певица Бритни Спирс отказалась выступать до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец

Американская певица Бритни Спирс отказалась выступать на сцене до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец, который является опекуном артистки. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет», — заявила певица, отметив, что предпочтет делиться с фанатами видео из своей гостиной, чем со сцены.

Спирс добавила, что опекунство убило ее мечты, но у нее до сих остается надежда на лучшее. При этом артистка заявила, что так называемые близкие люди серьезно ранили ее, и посоветовала подписчикам, которые постоянно критикуют ее посты, отписаться от ее аккаунта.

23 июня 2021 года Бритни Спирс выступила в суде с просьбой освободить ее от опеки из-за чрезмерного злоупотребления контролем со стороны Джейми Спирса. Так, исполнительница подчеркнула, что отец запрещал ей заводить детей, выходить замуж, а также заставлял проводить концерты против ее воли.

Певица находится под опекой отца с 2008 года. Ее учредили родственники знаменитости, руководствуясь заботой о ее ментальном здоровье. С тех пор Джейми Спирс полностью контролирует финансовые потоки, творческую деятельность и личную жизнь звезды.