Британия развернет тайную спецоперацию против Москвы и Пекина

Британские спецподразделения приступят к новой тайной спецоперации против России и Китая. Об этом сообщает Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

По словам собеседника газеты, особая воздушная и лодочная службы Великобритании будут проводить более опасные операции по противодействию другим странам. Тоттен рассказал, что возглавит «будущие силы спецназначения» британской морской пехоты, которые будут помогать спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам по всему миру. По данным Times, в состав этих спецподразделений войдут четыре тысячи человек.

По мнению Тоттена, спецподразделения должны сосредоточиться на более сложных и комплексных операциях против РФ и КНР. Для этого, по его словам, им необходимы «знания и опыт настоящих специалистов».

«А мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками», — рассказал собеседник газеты.

Предполагается, что спецподразделения могут работать вместе с британской службой внешнеполитической разведки MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и Китая, а также могут заняться подготовкой военно-морских сил стран Южно-Китайского моря для защиты от Пекина.