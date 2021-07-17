ВОЗ заявила о планах проверить лаборатории в Ухане

ВОЗ проверит лаборатории в Ухане, около которых были выявлены первые случаи COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует проверить лаборатории, около которых были первые случаи заражения COVID-19. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса. Помимо этого организация планирует провести комплексные исследования людей и животных, рынка животных в Ухане, а также изучить области, в которых были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS.

Гебрейесус также отметил, что расследование происхождение коронавируса должно быть научной работой, свободной от политики. Данной точки зрения также придерживается Китай.