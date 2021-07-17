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В Колумбии назвали возможного заказчика убийства президента Гаити

Заказчиком убийства президента Гаити Жовенеля Моиза мог быть экс-сотрудник министерства юстиции.

Как пишет ТАСС, в полиции Колумбии заявили, что наемники получили задание от бывшего чиновника Минюста Жозефа-Феликса Бадьё. За несколько дней до нападения он якобы поручил двум колумбийским военным — Кападору и Ривере — убить президента Гаити. Кападор был убит при задержании, а Ривера арестован.

Сейчас Бадьё объявлен в розыск.

Напомним, президент Гаити был смертельно ранен при атаке на его резиденцию 7 июля. Его жена пострадала и сейчас находится в больнице американского города Майами. На данный момент известны личности 28 подозреваемых, из них 26 — граждане Колумбии.

Похороны Жовенеля Моиза пройдут 23 июля.

17 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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