В Германии число жертв «потопа века» превысило 130 человек

На западе Германии продолжают находить жертв катастрофического наводнения. По последним данным, которые приводит Bild, в списках погибших уже 133 человека.

Большинство погибших — 90 человек, были жителями федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Тела остальных обнаружили в ходе поисково-спасательной операции в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Число пострадавших превысило 600 человек, добавили в полиции. Сотни людей остаются пропавшими без вести.

Как сообщалось, затопление вызвали вышедшие из берегов вследствие обильных дождей притоки Рейна Мозель и Ар и ряд небольших рек. За два дня выпало две месячных норм осадков.

Есть жертвы потопа и в Бельгии (23), на юг которой обрушилась стихия. 20 июля объявлено бельгийскими властями днем траура по погибшим в результате стихийного бедствия. Брюссель назвал наводнение крупнейшим в истории страны.

В соседних Нидерландах из-за «большой воды» пришлось эвакуировать как минимум 10 тыс. жителей.