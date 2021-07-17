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США произвели первую обновленную термоядерную боеголовку W88

Национальное управление ядерной безопасности Минэнерго США заявило о первой произведенной модернизированной термоядерной боеголовке W88, предназначенной для баллистических ракет UGM-133A Trident II (D5), запускаемых с атомных подводных лодок, сообщает The Drive.

Изделие, получившее название W88 Alteration 370 (Alt 370), было создано 1 июля. От предыдущих модификаций W88 оно отличается, в частности, обновлением системы инициации заряда и добавлением разъема громоотвода.

Работы по модернизации оружия начались 11 лет назад и должны завершиться в 2026 году. Стоимость соответствующей программы составляет 2,8 миллиарда долларов.

В июне журнал Popular Mechanics написал, что летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) запланированы на 2023 год.

17 июля, 2021 | Category: США
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