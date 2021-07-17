Режиссер «Обливиона» экранизирует комикс про шпионский суперкар

Студия Warner Bros. перенесет на большой экран только что вышедший комикс «Колесница» (Chariot). Режиссерское кресло займет Джозеф Косински — постановщик сиквелов «Топ Гана» и «Трона», а также фантастического триллера «Обливион». За адаптацию отвечает Джулиан Мейохас (сериал «Флэш»), а производством фильм займется компания Шона Леви 21 Laps.

Графический роман писателя Брайана Эдварда Хилла и художницы Присциллы Петрейтс выполнен в неоновом ретростиле 1980-х — по-видимому, примерно так же будет выглядеть и экранизация. В центре сюжета — мелкий преступник, оказавшийся на мели в трудные времена: ему нужно оплачивать дорогостоящее лечение ребенка, больного раком. В один прекрасный день герой случайно натыкается на Колесницу — навороченный шпионский суперкар, несколько десятилетий тому назад сконструированный правительством для крутого агента и вместе с этим агентом и затонувший. Обнаружив, что Колесница до сих пор подчиняется сознанию шпиона, протагонист пытается взаимодействовать с экстраординарным интеллектом машины.