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Режиссер «Обливиона» экранизирует комикс про шпионский суперкар

Режиссер "Обливиона" экранизирует комикс про шпионский суперкар

Студия Warner Bros. перенесет на большой экран только что вышедший комикс «Колесница» (Chariot). Режиссерское кресло займет Джозеф Косински — постановщик сиквелов «Топ Гана» и «Трона», а также фантастического триллера «Обливион». За адаптацию отвечает Джулиан Мейохас (сериал «Флэш»), а производством фильм займется компания Шона Леви 21 Laps.

Графический роман писателя Брайана Эдварда Хилла и художницы Присциллы Петрейтс выполнен в неоновом ретростиле 1980-х — по-видимому, примерно так же будет выглядеть и экранизация. В центре сюжета — мелкий преступник, оказавшийся на мели в трудные времена: ему нужно оплачивать дорогостоящее лечение ребенка, больного раком. В один прекрасный день герой случайно натыкается на Колесницу — навороченный шпионский суперкар, несколько десятилетий тому назад сконструированный правительством для крутого агента и вместе с этим агентом и затонувший. Обнаружив, что Колесница до сих пор подчиняется сознанию шпиона, протагонист пытается взаимодействовать с экстраординарным интеллектом машины.

17 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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