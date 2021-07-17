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NASA спрогнозировало рекордные наводнения в новом десятилетии

© СС0 Public Domain

Изменения орбиты Луны грозят человечеству через десять лет сильнейшими наводнениями, предупредили ученые NASA и Гавайского университета.

Как пишет журнал Nature Climate Change, по оценкам специалистов, из-за «колебаний» Луны в 2030-х наводнения в прибрежных городах США могут быть в несколько раз разрушительнее.

Луна отвечает за периоды более высоких и более низких приливов примерно каждые 18,6 года. Сами по себе они не опасны, отметили ученые. Однако повышение уровня моря из-за изменения климата в будущем сделает приливы более интенсивными и частыми.

Напомним, в июле мощные дожди привели к крупнейшему за 20 лет наводнению в Германии, а также вызывали потоп в Бельгии и Франции.

17 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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