Китайский космолет долетел до края атмосферы и вернулось на Землю

Китайский космический корабль, который может долететь до границы атмосферы, взлетел и вернулся на Землю в течение одного дня. Как отметили власти Китая, это большой шаг для разработки технологии многоразовых космических перевозок.

Аппарат взлетел с космодрома на северо-западе Китая в пятницу и завершил полет в соответствии с «установленными процедурами», сообщил Китайский аэрокосмический научно-технический корпоративный центр (CASC), главный космический подрядчик страны. Затем он горизонтально приземлился на Землю.

Космический корабль, способный летать в суборбитальном пространстве, способен подниматься на высоту до 100 км над поверхностью Земли. CASC не сообщила, на какую высоту поднялся космический корабль, и не уточнила траекторию его полета. Фотографии космического аппарата и полета не публиковались.

Развитие технологии многоразового космического транспорта является признаком перехода Китая от «большой» космической державы к «мощной» космической державе, — отметили в CASC. Многоразовые космические аппараты позволят увеличить частоту полетов и снизить стоимость миссий за счет возможности их многократного использования.

В сентябре прошлого года Китай отправил на ракете экспериментальный космический аппарат. Устройство вернулось на Землю после двух дней пребывания на орбите.