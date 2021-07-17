Инфляция в российской промышленности достигла максимума с начала века

Спираль инфляции продолжает раскручиваться в российской экономике, несмотря на ужесточение политики ЦБ и попытки политбюро заморозить цены.

Темпы инфляции в промышленности держатся выше 30% и бьют рекорды с начала XXI века, следует из данных Росстата. По итогам июня индекс цен производителей вырос на 31,1% год к году — на столько увеличилась стоимость продукции при отгрузке с фабрик и заводов. Месяцем ранее промышленная инфляция достигала 35,3%.

Сопоставимые темпы Росстат фиксировал лишь в 2004 году (+28,8%), а уровни выше — только после дефолта 1998 года: 70,7% в 1999 году и 31,9% — в 2000-м.

В июне производители продуктов подняли цены на 16,4% год к году, химические заводы — на 40,1%, металлурги — на 34,6%, а НПЗ — на 86%.

По темпам промышленной инфляции России обогнала почти все крупные экономики мира, пропустив вперед лишь Казахстан (48%), Турцию (43%) и Бразилию (36%).



Отчасти — это следствие сырьевой зависимости, — поясняет Н. Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Цены у российских добывающих компаний выросли на 60% год к году в июне. Но в обрабатывающем секторе ситуация лишь немногим лучше: рост отгрузочных цен достигает 25,6% и почти втрое опережает потребительскую инфляцию, которую Росстат оценивает в 6,5%.

Сами россияне тем временем полагают, что цены растут почти втрое быстрее: уровень наблюдаемой инфляции достиг 14,9% в июне и стал рекордным за 6 лет.

При этом каждый шестой (17%) заявил, что цены за последний год взлетели на 30%, или выше, показал опрос ЦБ.

«Инфляционное давление нарастает через несколько каналов — как внешних, так и внутренних, что может ухудшить динамику инфляции как минимум до конца этого года», — предупреждает Орлова.

Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление, считает Орлова, передает Финанс.ру.