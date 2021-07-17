Астрономы получили изображение самой большой кометы за всю историю

Астрономы из обсерватории Лас-Камбрес сделали изображение кометы C/2014 UN271 вечером 22 июня 2021 года, подтвердив, что объект является активной кометой. Приближающийся объект облака Оорта, первоначально обозначенный как малая планета 2014 UN271, теперь был переименован в комету C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна. Объект назвали в честь двух ее первооткрывателей, Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайна, оба работали в проекте Dark Energy Survey.

Комета обнаружена в данных Dark Energy Survey, собранных телескопом Бланко в Чили с 2013 по 2019 год. Подтверждение активного статуса кометы произошло всего через три дня после первоначального объявления о ее открытии 19 июня.

Комету, окруженную облачным газовым слоем, можно увидеть в центре этого цветного составного изображения. Изображение : LOOK / LCO

При предполагаемом размере от 100 до 370 км в длину объект потенциально может войти в число крупнейших когда-либо обнаруженных комет. Размер ядра кометы Бернардинелли-Бернштейна все еще нуждается в уточнении, поэтому еще слишком рано делать какие-либо окончательные заявления по этому поводу. Однако, если это подтвердится, она может быть в три раза больше нынешнего рекордсмена, кометы Хейла-Боппа.