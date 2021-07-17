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40 педофилов одновременно арестовали в США

Фото: Nancy Wiechec / Reuters
40 педофилов арестовали в рамках спецоперации полиции США

40 педофилов арестовали в рамках спецоперации полиции США под прикрытием в штате Аризона. Об этом сообщает ABC 15 Arizona.

По данным американского издания, в операции приняли участие как местные правоохранительные органы, так и сотрудники федеральных ведомств, таких как Федеральное бюро расследований (ФБР). Полицейские с помощью размещенной на сайте с нелегальными объявлениями рекламы выяснили местоположение 40 преступников и одновременно арестовали их. Подозреваемые обвиняются в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, попытках сексуальных действий с несовершеннолетними, хранении наркотиков, отмывании денег и прочих преступлениях.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Мексико на юго-западе США выставлено на продажу огромное поместье, которое принадлежало американскому миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну. Поместье со скандальной историей занимает площадь в 3237 гектаров. По данным риелторов, Эпштейн приобрел землю, состоящую из отдельных частных и арендованных участков, еще в 1993 году.

Джеффри Эпштейна обвинили в создании преступной сети, благодаря которой тот несколько лет сексуально эксплуатировал девушек, в том числе несовершеннолетних. По некоторым сведениям, он также занимался торговлей людьми. Миллионера-педофила поймали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Преступник не дождался приговора суда и в августе того же года свел счеты с жизнью в тюрьме.

17 июля, 2021 | Category: США
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