Warner Bros. отказалась от сиквела «Секреты Лос-Анджелеса» с афроамериканцем

Киностудия Warner Bros. отказалась от производства сиквела знаменитой криминальной драмы «Секреты Лос-Анджелеса», в которой главную роль должен был исполнить актер Чедвик Боузман. Об этом рассказал сценарист оригинальной ленты Брайан Хелгеленд.

По его словам, Рассел Кроу и Гай Пирс, сыгравшие главные роли в картине 1997 года, согласились сняться и в продолжении. Боузману пришлось бы перевоплотиться в полицейского, который сталкивается с прославленными ветеранами. Действие предполагалось перенести в 70-е годы XX столетия. «Мы полностью все подготовили. Это было здорово. Но Warner Bros. отказалась дать «зеленый свет», — посетовал он.

Напомним, что фильм «Секреты Лос-Анджелеса» считается одним из лучших представителей своего жанра. Он был успешен в прокате и претендовал на множество престижных профессиональных премий, в том числе девять наград Американской Киноакадемии. Борьбу за звание «лучший фильм» он проиграл своему основному конкуренту — «Титанику».

Что касается Боузмана, то ему доводилось ранее играть роль детектива в ленте «21 мост». Эта работа стала одной из последних в его жизни. Актер скончался летом 2020 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.