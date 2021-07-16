В затопленной Германии сообщили о более 1,3 тыс. пропавших без вести в одном из округов

В округе Арвайлер федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии пропали без вести более чем 1,3 тыс. человек. Об этом заявили в местные власти, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«Около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время», — отмечено в сообщении.

Там же указано, что из-за сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны.

Ранее сообщалось о 58 жертвах наводнения в Германии. СМИ писали о 9 жертвах в Бельгии, а также о 15 тыс. эвакуированных в Нидерландах.