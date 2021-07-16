В ОАЭ научились вызывать дожди — в пустыне два дня идет дождь

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) испытали новые технологии вызова осадков в засушливый летний сезон. После специальных экспериментов по засеву облаков пошли сильные дожди, которые идут уже второй день в разных районах страны, сообщил эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа.

Так, дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат. Кроме того осадки были в населенных пунктах у города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до +47 градусов.

При этом в ОАЭ летом обычно осадки не выпадают. А за прошедшие осень, зиму и весну слабый дождь шел только пару раз.

Отметим, в жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей, в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков