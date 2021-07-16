В наказі Хомчака БМП-2 переплутали з БМП-1 та ще й назвали бронетранспортером

Головнокомандувач ЗСУ наказом від 7 липня затвердив типові схеми маскувального фарбування військової техніки, при цьому були допущені грубі помилки у назвах техніки.

Наказом затверджено Альбом типових схем деформуючого фарбування зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Сам альбом підготовлений Силами підтрики і підписаний командувачем цих сил генерал-майором Миколою Жирновим.

Зазначається, що альбом розроблено для допомоги в організації і проведенні деформуючого (піксельного) фарбування озброєння та військової техніки (ОВТ) ЗС України під фон місцевості на якій вона використовується.

Альбом містить детальні вимоги та методичні рекомендації, а також типові схеми розфарбування танків, бронетранспортерів, БМП та самохідних артилерійських установок у літній та зимовий період.

Серед іншого в альбомі наводиться типова схема фарбування бойової машини піхоти, яку у документі названо «бронетранспортер БМП-2», при цьому на малюнку зображена бойова машина БМП-1, яку можна легко впізнати за складом озброєння.

Зазвичай подібні помилки допускють цивільні, що мало обізнаніу військові справі (наприклад називають БМП танком), але бачити таку помилку у наказі головнокомандувача ЗСУ, який пройшов кілька етапів підготовки і погодження, щонайменше дивно.