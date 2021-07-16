В масштабном исследовании описаны основные осложнения при COVID-19

Журнал The Lancet опубликовал исследование, где собраны самые частые осложнения при COVID-19.
Во время исследования авторы наблюдали за состоянием 70 тысяч британцев. Чаще всего осложнения при болезни есть у людей старше 60 лет, однако они также могли коснуться и молодых людей.
Наиболее частые осложнения:
- почечные — 24%
- респираторные — 18%,
- системные — 16%,
- сердечно-сосудистые осложнения — 12%
- неврологические — 4%,
- желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.
Наиболее распространенными диагнозами оказались острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.
Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. Ученые предупредили, что некоторых их них ждут долгосрочные последствия перенесенной инфекции.
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