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В масштабном исследовании описаны основные осложнения при COVID-19

Журнал The Lancet опубликовал исследование, где собраны самые частые осложнения при COVID-19.

Во время исследования авторы наблюдали за состоянием 70 тысяч британцев. Чаще всего осложнения при болезни есть у людей старше 60 лет, однако они также могли коснуться и молодых людей.

Наиболее частые осложнения:

  • почечные — 24%
  • респираторные — 18%,
  • системные — 16%,
  • сердечно-сосудистые осложнения — 12%
  • неврологические — 4%,
  • желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.

Наиболее распространенными диагнозами оказались острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. Ученые предупредили, что некоторых их них ждут долгосрочные последствия перенесенной инфекции.

16 июля, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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