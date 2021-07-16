В масштабном исследовании описаны основные осложнения при COVID-19

Во время исследования авторы наблюдали за состоянием 70 тысяч британцев. Чаще всего осложнения при болезни есть у людей старше 60 лет, однако они также могли коснуться и молодых людей.

Наиболее частые осложнения:

почечные — 24%

респираторные — 18%,

системные — 16%,

сердечно-сосудистые осложнения — 12%

неврологические — 4%,

желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.

Наиболее распространенными диагнозами оказались острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. Ученые предупредили, что некоторых их них ждут долгосрочные последствия перенесенной инфекции.