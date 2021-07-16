Ученые впервые соединили всю Книгу Мертвых

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Американские египтологи обнаружили в онлайн-базе музея новозеландского города Крайстчерче фрагмент погребальной пелены мумии, на которой изображены сюжеты из Книги мертвых. Ученые выяснили, что другая часть этого артефакта хранится у них. Оба фрагмента покрыты иератическим письмом, а также рисунками, обозначающими погребальные сцены и заклинания. О находке сообщает Live Science.

История Книги мертвых (ее правильное название — «Речение о выходе к свету дня») восходит к временам, когда в долине Нила начал усложняться культ местных богов. Видимо, еще до объединения Древнего Египта в единое государство стал складываться сборник заупокойных формул («Тексты пирамид»), а при фараонах V–VI династии (около 2355 года до нашей эры) его нанесли на стены погребальных камер царских пирамид. Впервые это произошло при фараоне Унисе на исходе Древнего царства.

Сохранившиеся папирусы содержат различные подборки глав из Книги мертвых. Они включают различные религиозные и магические тексты. Кроме того, ряд заклинаний и сцен наносился на стены гробниц, саркофагов и погребальные пелены мумий. Самая длинная Книга Мертвых — это папирус Гринфилда, насчитывающий 37 метров. Одним из самых известных таких артефактов представляется папирус Хунефера, который был найден в гробнице писца в Фивах. Он датируется XIX династией (около 1285 года до нашей эры). В нем демонстрируется знаменитая сцена, в которой Анубис ведет душу умершего на суд.

Историки из Исследовательского института Гетти обнаружили в онлайн-базе данных Археологического музея в Крайстчерче изображение одного из фрагментов погребальной пелены древнеегипетской мумии, покрытого иероглифами из древнеегипетской Книги мертвых. Исследователи быстро поняли, что в их институте хранится похожая часть, которая как элемент пазла подходит к образцу из Новой Зеландии.

Египтолог Элисон Гриффит (Alison Griffith) из Кентерберийского университета отметила, что между двумя фрагментами есть небольшой недостающий промежуток, однако общая сцена, заклинание и текст имеют смысл. Оба фрагмента покрыты иератическим письмом, а также иероглифами, изображающими сцены и заклинания из Книги мертвых.

Исследователь отметила, что на таком материале было крайне трудно что-либо писать, для этого требовалась действительно твердая рука. На льняном фрагменте из Кентербери изображены сцены подготовки к загробной жизни: принесение в жертву быка; мужчины, передвигающие утварь для загробной жизни; носильщики, включая ястреба, ибиса и шакала; погребальная лодка с богинями Исидой и Нефтидой; человек, тянущий сани с изображением Анубиса. Некоторые из этих сцен присутствуют на версии Книги мертвых, известной по Туринскому царскому папирусу.

Фой Скалф (Foy Scalf) из Чикагского университета дополнил, что льняной фрагмент из Новой Зеландии — это лишь один из кусочков бинтов, которые были оторваны с мумии человека по имени Петосирис. Эти фрагменты сейчас разбросаны по миру и хранятся как в государственных, так и в частных коллекциях.