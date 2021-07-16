Раскрыто имя еще одного пассажира, который полетит в космос вместе с Безосом

Стало известно, кто еще полетит в космос на корабле New Shepard основателя Amazon Джефа Безоса. Как сообщается на сайте Blue Origin, в путешествие отправится восемнадцатилетний студент Оливер Дэмен.

Он составит компанию самому Безосу, его брату Джефу Марку и 82-летней американской летчице Уолли Фанк.

Студент Оливер займет место победителя благотворительного аукциона, который пожертвовав $28 млн на исследование космоса. Пожелавший остаться неизвестным меценат отказался от полета из-за «нестыковок в расписании».

По данным CNBC, Дэмен — сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена, который заплатил за место, но позже вместо себя решил отправить Оливера, который увлекается космосом с четырех лет. Если путешествие состоится, Дэмен станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Полет запланирован на 20 июля.