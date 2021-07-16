Первый в мире напечатанный стальной мост открыли в Амстердаме

Королева Нидерландов Максима в четверг открыла первый в мире напечатанный стальной мост. Как сообщает Университет Твенте, его установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал в Амстердаме. Напечатанный мост будет заменять обычный два года.

В строительной индустрии 3D-печать стала популярным инструментом, потому что позволяет создавать конструкции произвольной формы в виде единой детали. Благодаря этому уменьшается расход материалов, которые при этом могут быть совершенно разными. В мире уже есть несколько мостов, созданных с помощью 3D-печати. Например, в 2019 году в Шанхае открылся самый длинный напечатанный пластиковый мост, на его создание ушло 35 дней. Еще раньше первый в мире мост, напечатанный полностью из цемента, появился в Мадриде.

Проект первого напечатанного стального моста стартовал в 2015 году. Через два года компания MX3D завершила проектирование моста и приступила к печати отдельных конструкций, которые потом собрали в единый пролет.

Мост печатали четыре робота методом наварки слоев из проволоки из нержавеющей стали. На пролет длиной 12 метров у них ушло 4,5 тонны стали и шесть месяцев. Затем инженеры приступили к прочностным испытаниям и изготовлению береговых опор и декоративных элементов. Чтобы следить за деформацией, в мост интегрировали более десяти датчиков.

Открытие первого напечатанного стального пешеходного моста прошло в Амстердаме 15 июля. На церемонию прибыла королева Нидерландов Максима. Мост установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Он будет заменять обычный в течение двух лет. За это время разработчики надеются собрать данные о том, как можно применять напечатанную сталь в более сложных и масштабных проектах.

На 3D-принтере сегодня можно напечатать много полезных вещей