Пентагон: мир вступает в период потенциальной нестабильности

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил, что мир вступает в «период потенциальной нестабильности», а будущие военные успехи или неудачи будут зависеть от решений, принятых сегодня.

Милли обратился к собравшимся высокопоставленным лицам на борту судна Kearsarge во время церемонии, которая знаменовала полную боевую дееспособность Объединенного командования сил НАТО в Норфолке.

Это единственное командование объединенных сил в Северной Америке. Если сдерживание не сработает, его задача состоит в том, чтобы выиграть битву за Атлантику.

«На мой взгляд, мир вступает в период потенциальной нестабильности, поскольку некоторые страны… террористические группы и, возможно, некоторые злоумышленники стремятся подорвать существующий международный порядок и бросить ему вызов», –сказал генерал.

«Они хотят ослабить систему сотрудничества и коллективной безопасности, которая существует уже давно», – добавил он, не называя никаких стран или групп.

Милли отметил, что НАТО – самый успешный военный альянс в истории человечества, на котором держится период мира между великими державами, в котором мы сейчас живем.

При этом генерал предупредил, что успех альянса ставится под сомнение, а международный порядок подвергается нападкам.

«Страны, негосударственные субъекты, спонсоры терроризма, киберпреступники – все это фон нынешней обстановки в сфере безопасности», – сказал он.

Милли напомнил, что в последний раз серьезные технологические изменения в вооруженных силах происходили в период между Первой и Второй мировыми войнами с появлением авиации, танков, новых военно-морских технологий, радио, радаров и многого другого.

«И я бы сказал, что то же самое происходит прямо сейчас,– отмети он. – Есть целый набор технологий, которые являются двигателями фундаментальных изменений».

Генерал отметил, что вооруженные силы США и других стран НАТО должны правильно подойти к этим изменениям.

«Если мы не нажмем на газ и не сделаем это как следует в течение следующих 10-15 лет, мы обрекаем будущее поколение», – сказал он.

«Я бы сказал, что страна, освоившая эти технологии, сочетающая их со своей доктриной, развивающая свое лидерство и использующая их с максимальной выгодой, вероятно, будет иметь значительное и, возможно, даже решающее преимущество в начале следующей войны», – заявил Милли.

По словам генерала, НАТО остается самым мощным альянсом в мире, а Соединенные Штаты по-прежнему обладают самой мощной и боеспособной армией в мире.

«Наша задача в том, чтобы сохранить этот статус», – сказал он.