Ольга Куриленко снялась в яркой фотосессии

Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко недавно кардинально изменила имидж и стала блондинкой. В новом образе она позировала для глянца Country&Town House, который уже опубликовал роскошные фото с эксклюзивной фотосессии.

На страницах Countr &Town House 41-летняя актриса боевиков предстала в белом длинном платье, розовом льняном костюме, сатиновом платье без бретелек и красном купальнике.

Автором фотосессии выступил Дэн Хак.

Яркий макияж подчеркивали голубые тени и малиновая помада на губах.

Кроме фотосессии, знаменитость дала интервью изданию, в котором рассказала о свое пути к успеху.

«Я чувствовала, что у меня нет выбора, я должна добиться успеха. Моей главной задачей была работа. Я видела слишком много девушек, которые встречались с мужчинами, которые им не нравились, просто для того, чтобы иметь собственное квартиру или одежду или еду. Я тогда подумала, что никогда не буду зависеть от мужчины. Я бы спала на улице, прежде чем это сделала», — поделилась Ольга.