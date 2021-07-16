Немецкие ученые разработали нанооружие против вирусов

Так, у ученых получилось разработать метод создания из ДНК самосборных объектов размером с вирус. По словам специалистов, если нанотела сделать полыми, покрыть изнутри связывающими вирус молекулами, то станет возможным использовать их в виде вирусных ловушек.

Новый метод уже был успешно протестирован против гепатита B и аденовирусов.