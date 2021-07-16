Немецкие ученые разработали нанооружие против вирусов

Разработан новый метод борьбы с вирусами, который мог бы стать оружием против коронавируса SARS-CoV-2. Открытие сделали ученые из Технического университета Мюнхена и Центра имени Гельмгольца совместно с американскими коллегами из Университета Брендайса, материал опубликован в журнале Nature Materials, передает Фармапедия.
Так, у ученых получилось разработать метод создания из ДНК самосборных объектов размером с вирус. По словам специалистов, если нанотела сделать полыми, покрыть изнутри связывающими вирус молекулами, то станет возможным использовать их в виде вирусных ловушек.
Новый метод уже был успешно протестирован против гепатита B и аденовирусов.
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