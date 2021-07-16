Мировой экономике улучшили прогноз роста в этом году

Международная группа Coface повысила оценку роста мирового ВВП в текущем году — до 5,6% с ранее ожидавшихся 5,1%.

При этом объем мировой торговли вырастет на 11%, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на квартальный обзор Coface (Франция), специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками.

Эксперты, в частности, указывают, что основной вклад в улучшение глобальных экономических перспектив внесут Соединенные Штаты, которые отыгрывают кризисные потери быстрее, чем ожидалось.

«США еще с прошлого лета восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Благодаря уверенному росту экономики страны улучшаются перспективы восстановления всей мировой экономики», — считают в Coface.

При этом, считают эксперты, рынкам Европы быстрее встать на ноги поможет пакет антикризисных мер господдержки, принятый прошлым летом.

Кроме того, Coface улучшила оценку странового риска России с уровня C («Высокий риск») до уровня B («Значительный риск»).

«Снижение уровня деловых рисков отмечается на фоне резкого роста цен на сырьевые ресурсы, которые Россия экспортирует на мировые рынки», — говорится в отчете.

Такое повышение цен аналитики связывают в первую очередь с быстрым посткризисным восстановлением глобальной экономики. Всего по итогам года российский ВВП прибавит порядка 3,5%, ожидает российское отделение Coface.

Напомним также, в начале июня Всемирный банк (ВБ) прогнозировал, что по итогам текущего года глобальный ВВП покажет рост на 5,6%. Таким образом, темпы восстановления мировой экономики после пандемийной рецессии окажутся самыми сильными за последние 80 лет.

В докладе ВБ подчеркивалось, что основная причина такого мощного отскока — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах.

Так, лучший результат в 2021 году покажет Китай, чья экономика, по прогнозу экспертов Всемирного банка, прибавит 8,5%. На втором месте Индия с показателем в 8,3%, на третьем — США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%).

ВБ указывал, что драйверами роста глобальной экономики станут отложенный спрос в Китае и масштабные денежные вливания в экономику США.

Для России эксперты Всемирного банка сохранили прогноз, опубликованный в майском докладе. По базовой оценке, рост ВВП РФ в 2021-м, 2022-м и 2023 году составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно.