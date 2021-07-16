Меган Фокс заворожила образом в платье-корсете

Звезда посетила сразу два мероприятия в Лас-Вегасе со своим парнем, музыкантом Machine Gun Kelly.

Актриса Меган Фокс вместе с возлюбленным Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером) стала гостьей бойцовского матча UFC, а затем посетила торжественное открытие бара и ресторана Delilah в Лас-Вегасе. Снимки пары с восторженными комментриями поклонников появились в соцсетях.

Для выхода в свет Меган выбрала атласное корсетное платье-футляр Dolce&Gabbana нюдового оттенка с застежками и шнуровками.

Бейкер также позировал на камеру в наряде от итальянского модного дома: бомбере, украшенном драгоценными камнями, белом колье, черной водолазке и темных брюках.