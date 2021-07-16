«Майнінг-ферма з Вінниці»: СБУ знешкодила IT-компанію, яка легально купувала електроенергію

На початку червня 2021 року Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття найбільшої підпільної майнінг-ферми в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання, яке виявилося консолями PlayStation 4 Slim. За даними AIN, так званою майнінг-фермою виявилася ІТ-компанія, яка офіційно купляла електроенергію. Тепер вона планує позиватися до СБУ. Усі деталі нижче.

Джерело: СБУ

Що виявили СБУ

СБУ викрила і задокументувала незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці. За даними відомства, зловмисники майнили криптовалюту в одному із колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго». СБУ назвали це найбільшою підпільною фермою, яку виявляли українські правоохоронці. Вони додали, що вилучили 5 тис. одиниць техніки: а саме:

3800 ігрових приставок;

понад 500 відеокарт;

50 процесорів;

чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;

блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Джерело: СБУ

За даними СБУ, криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Щоб приховати незаконний відбір е/е, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії. За попередніми висновками, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.

Позиція «Вінницяобленерго»

Після повідомлення СБУ, у «Вінницяобленерго» повідомили, що у приміщеннях, які належать компанії, ніколи не працювало обладнання призначене для майнінгу криптовалют. На територіях прилеглих до АТ «Вінницяобленерго» 7 липня 2021 року проводилися слідчі дії.

«Фахівці нашої компанії разом з представниками управління Держенергонагляд у Вінницькій області були залучені у якості експертів. У ході обстеження представниками контролюючого органу не було виявлено жодних фактів крадіжок електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності.

Проте пізніше, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що дії оператора системи розподілу «Вінницяобленерго» містять ознаки штучного збільшення обсягів витрат е/е.

«Так, при стовідсотковому фінансуванні інвестиційних програм спостерігається аномальна динаміка зростання фактичних витрат електричної енергії в мережах Товариства у 2018 та 2019 роках, а саме на 35% в порівнянні з 2017 роком», — йдеться у повідомленні.

Джерело: НКРЕКП

У відповідь на такі дії, у 2019 році Регулятор прийняв рішення не враховувати ці витрати е/е при встановленні тарифів. Підтвердженням правильності позиції Регулятора, у НКРЕКП назвали повідомлення СБУ про викриття незаконного відбору великих обсягів е/е у Вінниці.

Позиція компанії

На фото СБУ зображені консолі PlayStation 4 Slim, на яких можливо добувати криптовалюту, проте нерентабельно. У коментарях до фото люди припустили, що це — ігрова ботоферма, де можна добувати ігрові ресурси, а не криптовалюту.

Пізніше компанія ММІ Engineering, якій належало вилучене обладнання, повідомила AIN, що вона займається розробкою софту, обслуговуванням мереж і тренуванням AI. А адвокат компанії повідомив, що у ММІ Engineering укладені договори з «Вінницяобленерго» та «Енер Вінниця» на поставку е/е. Компанія платить за рахунками за комерційним тарифом, за показниками лічильників.

У ММІ Engineering додали, що у компанії укладено договір на оренду приміщення по вул. Енергетична, 6А, в якому проходив обшук. Це — дійсно колишнє приміщення «Вінницяобленерго», проте зараз воно належить компанії «Альфа Енерджі».

Пізніше виявилось, що обшук проводили в зв’язку з розслідуванням дій службових осіб компанії «Альфа Енерджі» — правоохоронці підозрювали у незаконному майнингу їх.

У ММІ Engineering додали, що обшук повністю паралізував діяльність компанії. Вартість вилученого обладнання складає близько 30 млн грн. Також через обшуки у компанії виникли проблеми з інвесторами, які бачать у ній ризики.

Юристи ММІ Engineering звернулися зі скаргами на незаконні дії СБУ в Печерський районний суд Києва — за його рішенням проводився обшук, а також до Офісу Генерального прокурора.

https://dou.ua/forums/topic/34131/